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«Только безнал»: как берут взятки ГИБДД
Опытные водители рассказали, как инспекторы поступают, если
хотят взятку, но у водителя только безнал, сообщает DEITA.RU.
Дать взятку инспектору ГИБДД для российского водителя – дело почти святое. Но технологии не стоят на месте: уже мало кто из нас берет с собой большие суммы наличкой – все деньги на карте.
Издание «Автовзгляд» рассказало, как поступают гаишники в 2019 году, когда хотят взятку. Особенно такой метод распространен на трассах, по которым ездит много туристов.
Итак, когда о размере «благодарности» уже договорились, выясняется, что налички нет. А для взяток терминал еще не придумали. Если дело происходит в городе, то инспектор может предложить прогуляться до ближайшего банкомата, а вот, если вы посреди трассы, то дело плохо – для гаишника. Если вы не совершали нарушения, то выписывать штраф вам не за что. Так что, инспектор предложит выписать вам протокол, например, за выключенные фары: и ему «галочка», и вы потратитесь.
Елена Миронова