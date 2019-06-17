Стало известно, в какой валюте лучше хранить свои сбережения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Эксперты советуют сберегать деньги в долларах. Одной из основных причин выбрать именно эту валюту является высокий процент ставок по депозитам в 2,08%. Сейчас в российских банках около 20% вкладов полностью состоят из долларовых запасов.

Популярность доллара в России основывается на том, что бизнес кредитуется именно в долларах ввиду меньших процентов для займов. Поэтому в свою очередь самим банкам нужны долларовые депозиты. Для привлечения денег финансовые организации держат высокие проценты по депозитам.

При этом доллар всё ещё остаётся самой ликвидной валютой, которую можно обменять быстрее всего и гораздо выгоднее многих других денежных единиц.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев считает, что сместить доллар может только юань. По его мнению, процесс отказа от доллара может стать глобальным на фоне мировых торговых войн. Ранее сообщалось о том, что россиянам не хватает денег на самое необходимое.

Дмитрий Шевченко