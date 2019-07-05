В ближайшие пять лет в Приморье планируют восстановить 128 аварийных мостов, заявили краевые власти. Учитывая общее количество требующих ремонта таких сооружений – 717 мостов, починят только каждый шестой, сообщает DEITA.RU.

Итоги Госсовета по дорогам, проведенного президентом Путиным, продолжают эхом отзываться по стране. Так, приморские власти отчитались в надеждах на федеральное финансирование, с помощью которого в крае до 2024 года планируют починить 128 «первоочередных аварийных и предаварийных мостов».

Такой проект программы направлен в Минтранс, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Однако, исходя из отчета губернатора Приморья Олега Кожемяко перед Законодательным собранием, в аварийном или неудовлетворительном состоянии в крае находятся 717 мостов.

«Ситуация по мостам и муниципальным дорогам доведена до крайнего состояния», - заявил он тогда, добавив, что для решения этой проблемы в крае продолжается проектирование по 29 сооружениям. DEITA.RU тогда подсчитало, что такими темпами на ремонт уйдет 24 года.

Примечательно, что сразу после Госсовета с президентом количество аварийных мостов в Приморье волшебным образом сократилось на 300 единиц. «У нас более 400 мостов, которые требуют ремонта, реконструкции или полной замены», - заявил тогда Олег Кожемяко.

В случае с новым заявлением о федеральном финансирование тоже просится простая арифметика: судя по всему, в ближайшие пять лет в Приморье отремонтируют только каждый шестой аварийный мост. А на ремонт всех аварийных потребуется почти 6 пятилеток.

Это при том, что Приморье входит в топ-5 регионов России по количеству аварийных мостов. Так, всего в России насчитывается 3505 аварийных мостовых сооружений, доложили президенту на недавнем Госсовете.

Кроме того, в администрации края отметили, что «специалисты планируют продолжать обследование мостов Приморья, по его результатам будет приниматься решение в отношении остальных сооружений».

Эта фраза вызывает некое недоумение, так как на ум тут же приходят масштабные инспекции всех мостов края, о которых неоднократно сообщали власти после памятного тайфуна Лайонрок в 2016 году. Сообщалось о значительной помощи из федерального бюджета на восстановление транспортной инфраструктуры края, и некой программе поэтапного ремонта мостов, и складывалось устойчивое впечатление, что теперь-то уж точно все мосты в крае наперечет и состояние каждого хорошо известно краевым властям.

Тем временем, мосты в Приморье продолжают падать и без тайфунов не дождавшись каких-либо предупредительных мер. Так, в октябре прошлого года мост перед селом Осиновка в Михайловском районе рухнул под большегрузом, придавив в итоге легковое авто, следовавшее за ним. В результате погибли водитель и пассажир легкового авто, мать и ее трехлетняя дочь.

Светлана Алеутская