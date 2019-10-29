Только бы летали: Сахалин выделит миллиардные субсидии Аэрофлоту

Энергетическая комиссия Сахалинской области оценила стоимость перелета из Москвы в столицу области и обратно. Сумма вышла внушительной. Такой рейс будет совершать аэрофлот с 27 октября по 31 декабря 2019 года, сообщает DEITA.RU.

По сообщению комиссии, 16,2 млн рублей – максимальный размер субсидий, который может выделить региональный бюджет на один такой «возвратный» рейс. Чиновники отмечают, что размер субсидий рассчитывается из стоимости парного рейса. Из него вычитают доходы авиакомпании с пассажирских и грузовых билетов и различных услуг на борту.

Согласно более ранним данным, сахалинский перевозчик заработал около 13 млн рублей за три рейса «Москва-Сахалин-Москва», это составляет около 28% от расчетной стоимости рейсов. В свою очередь, область заплатила им еще 35 млн в качестве субсидии.

Чиновники полагают, что у «Аэрофлота» рентабельность будет выше – чартеры не пользовались большой популярностью у жителей центральной России, а вот регулярные рейсы могут быть более востребованными. Администрация региона готова выплатить авиаперевозчику более 2,5 млрд рублей и увеличить сумму по необходимости.

Отметим, что с октября прошлого года рейсы из Сахалина в Москву обслуживала «дочка» Аэрофлота – компания «Россия». Островитяне были крайне недовольны качеством услуг и требовали вернуть в качестве перевозчика крупнейшую компанию. С начала этой недели губернатор Валерий Лимаренко выполнил условия своей предвыборной программы и вернул транспортного гиганта на сахалинский рынок.

Александра Маслова