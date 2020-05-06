Только по пропускам: Находку закрывают на карантин

Тревожная статистика распространения коронавирусной инфекции в городе Находка Приморского края побудила власти пойти на крайние меры, сообщает DEITA.RU со ссылкой на правительство региона.

С 8 мая въезд и выезд из города будет ограничен: пропускной режим будет осуществляться строго по пропускам. Причиной таких экстренных мер является превышение показателя среднего прироста заболевших коронавирусом по краю.

Сообщается, что в Находке уже развёрнуто дополнительно 40 коек для заражённых. Министр здравоохранения края Анастасия Худченко осматривает новые помещения для размещения пациентов с лёгкой и средней степенью тяжести COVID-19.