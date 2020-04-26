«Только при пожаре» - МЧС рассказало, когда можно нарушить карантин

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Ведомство не советует покидать место жительство без крайней угрозы здоровью и жизни

Специалисты МЧС РФ рассказали, в каких случаях можно нарушать изоляцию. По словам представителей ведомства, покидать место жительства желательно только в случае чрезвычайной ситуации, угрожающей здоровью и жизни, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА «Новости».

Как пояснили спасатели, к чрезвычайным событиям относятся пожар, взрыв газа, обвал конструкций и тому подобные критические случаю.

«Запрещено общаться с курьерами доставки, выносить мусор и ходить в магазин. Для таких целей лучше договориться с членами семьи, волонтерами или соседями», - пояснили в ведомстве.

Напомним, что на сегодняшний день в России зафиксировано 74,5 тысячи заболевших, более 6 тысяч полностью выздоровели, около 700 человек скончалось. 

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