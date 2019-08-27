«Только Путину не пишите»: обманутым дольщикам снова дали надежду
Часть обманутых дольщиков самого большого долгостроя Приморья получат жильё уже весной, такие заверения прозвучали со стороны краевых властей, сообщает DEITA.RU. Что могло послужить катализатором для новой порции обещаний — в материале агентства.
Восточный экономический форум с некоторых пор служит в качестве лакмусовой бумажки, при помощи которой можно легко и безошибочно определить проблемы Владивостока и Приморья в целом. Накануне ВЭФ в регионе судорожно ремонтируют дороги, тротуары, всячески облагораживают город и ударными темпами решают массу проблем, или обещают решить. Краткосрочный всплеск «доброй активности» чиновников происходит во всех регионах страны накануне Прямой линии с Владимиром Путиным, а вот в Приморье – два раза в год, еще и накануне ВЭФ.
Но, несмотря на усилия краевых властей, приморцы воспринимают визит главы государства, как единственную возможность докричаться до высших эшелонов власти. Так, накануне ВЭФ дольщики Владивостока обращались к президенту России при помощи надписи на стене «SOS, Путин, спаси нас».
Перед ВЭФ-2018 бунтовать начали сотрудники «Радиоприбора», предприятия, которое не выплачивало долги по зарплате сотрудникам на протяжении трёх лет. Работники напомнили о себе с помощью пикета в футболках с провокационными надписями. Сейчас вот забастовку объявили работники приморского предприятия «Бор» в Дальнегорске, а во Владивостоке противники точечной застройки ввели на районе «военный режим».
Год от года получая перед Восточным экономическим форумом неприятные казусы в виде протестов недовольных жителей, в текущем году власти попытались упредить бунты горожан. Вероятно, в целях профилактики острых моментов власти наконец назвали сроки завершения строительства самого большого долгостроя в Приморье – микрорайоне Снеговая Падь, который возводился по программе «жилье для российской семьи». Так, по информации, размещённой на сайте администрации Приморского края, для двух проблемных домов комплекса «Д» в Снеговой Пади будет найден новый подрядчик. По словам куратора объекта, первый дом, №25, планируется сдать уже весной 2020 года. План предполагает, что строительные работы возобновятся не позже сентября.
Напомним, ранее DEITA.RU сообщало об опасениях дольщиков, что в связи со сменой статуса застройщика – казенного предприятия администрации Приморского края, люди не увидят ни жилья, ни возврата средств. О чем они уведомили прокуратуру, следком РФ и лично президента. В ответ на это быстро получили заверения о скорейшем завершении строительства и даже вероятные сроки. А теперь гадают, что это: реальный шанс отпраздновать новоселье или боязнь царского гнева и имитация бурной деятельности накануне ВЭФ. Поживем увидим.
Софья Корф