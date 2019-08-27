Часть обманутых дольщиков самого большого долгостроя Приморья получат жильё уже весной, такие заверения прозвучали со стороны краевых властей, сообщает DEITA.RU. Что могло послужить катализатором для новой порции обещаний — в материале агентства.

Восточный экономический форум с некоторых пор служит в качестве лакмусовой бумажки, при помощи которой можно легко и безошибочно определить проблемы Владивостока и Приморья в целом. Накануне ВЭФ в регионе судорожно ремонтируют дороги, тротуары, всячески облагораживают город и ударными темпами решают массу проблем, или обещают решить. Краткосрочный всплеск «доброй активности» чиновников происходит во всех регионах страны накануне Прямой линии с Владимиром Путиным, а вот в Приморье – два раза в год, еще и накануне ВЭФ.

Но, несмотря на усилия краевых властей, приморцы воспринимают визит главы государства, как единственную возможность докричаться до высших эшелонов власти. Так, накануне ВЭФ дольщики Владивостока обращались к президенту России при помощи надписи на стене «SOS, Путин, спаси нас».

Перед ВЭФ-2018 бунтовать начали сотрудники «Радиоприбора», предприятия, которое не выплачивало долги по зарплате сотрудникам на протяжении трёх лет. Работники напомнили о себе с помощью пикета в футболках с провокационными надписями. Сейчас вот забастовку объявили работники приморского предприятия «Бор» в Дальнегорске, а во Владивостоке противники точечной застройки ввели на районе «военный режим».

Год от года получая перед Восточным экономическим форумом неприятные казусы в виде протестов недовольных жителей, в текущем году власти попытались упредить бунты горожан. Вероятно, в целях профилактики острых моментов власти наконец назвали сроки завершения строительства самого большого долгостроя в Приморье – микрорайоне Снеговая Падь, который возводился по программе «жилье для российской семьи». Так, по информации, размещённой на сайте администрации Приморского края, для двух проблемных домов комплекса «Д» в Снеговой Пади будет найден новый подрядчик. По словам куратора объекта, первый дом, №25, планируется сдать уже весной 2020 года. План предполагает, что строительные работы возобновятся не позже сентября.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало об опасениях дольщиков, что в связи со сменой статуса застройщика – казенного предприятия администрации Приморского края, люди не увидят ни жилья, ни возврата средств. О чем они уведомили прокуратуру, следком РФ и лично президента. В ответ на это быстро получили заверения о скорейшем завершении строительства и даже вероятные сроки. А теперь гадают, что это: реальный шанс отпраздновать новоселье или боязнь царского гнева и имитация бурной деятельности накануне ВЭФ. Поживем увидим.

Софья Корф