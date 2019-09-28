Только так нужно поступать с неадекватами на дорогах

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Дан ответ на вопрос: «Как вести себя водителю, если он столкнулся с неуравновешенным автолюбителем без последствий для здоровья?». Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.
Для начала важно понять, как выглядит среднестатистический портрет неадекватного водителя. Психологи утверждают, что «взрывоопасный» тип автолюбителей выдают суетливость в движениях, резкий старт или торможение авто на светофорах, «любовь» к бесполезным пируэтам во время движения.
«Подобное небезопасное поведение во время вождения говорит о повышенном уровне адреналина в крови. Соседям по дорожным полосам следует проявлять бдительность – такие личности чаще всего становятся причиной возникновения ДТП», - рассказывают специалисты.
Первое, что нужно сделать, если вы заметили «неадеквата» - попытайте объехать, обогнать или отстать от его автомобиля. Если вы все-таки столкнулись лично – помните, что вам ни в коем случае нельзя подаваться на провокации и отвечать агрессией на агрессию. Ведите себя вежливо, тихая и спокойная линия поведения – самая безопасная.
Если неуравновешенный водитель направляется прямо к вам, необходимо сделать следующее: заблокироваться в машине, снять действия водителя на камеру или видеорегистратор, привлечь внимание других водителей и вызвать полицию.
Екатерина Цой