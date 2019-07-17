Об этом заявили представители мэрии накануне, 16 июля, на заседании комитета по городскому хозяйству Думы дальневосточного столицы, сообщает DEITA.RU.

Депутаты вновь коснулись темы безналичной оплаты общественного транспорта, которую безуспешно пытаются внедрить во Владивостоке несколько лет. Чиновники отчитались о результатах мониторинга работы городских автобусов, который проводился в течение полугода.

Согласно представленным официальным данным, на сегодняшний день только около трети всей автобусной сети города оснащены терминалами для безналичной оплаты проезда. Хотя не далее, чем прошлой осенью мэрия после нескольких неудачных попыток обещала внедрить безналичную оплату во всех видах общественного транспорта.

Почему не получается, попробовали объяснить ответственные чиновники, открыто заявив, что во Владивостоке – «одни из самых хитрых перевозчиков». Так, вместо обозначенного мэрией пути, заключившей договор на внедрение безнала со Сбербанком, компании-перевозчики приобретают онлайн-кассы, отметили представители мэрии. Потому что эквайринг в ПАО «Сбербанк» составляет 5%, а комиссия онлайн-кассы — всего 2%.

Невзирая на трудности с нахождением общего «знаменателя», представители мэрии с высокой думской трибуны обратились к руководству автотранспортных компаний так: «Мы огромную работу провели по 54-ФЗ, чтобы защитить вас. Приглашаем коммерческих перевозчиков, чтобы у вас всё вместе изменилось, транспортная система, чтобы людям было хорошо».

Сами перевозчики говорят, что они-то не против внедрить безнал, основное сопротивление данная идея уже много лет встречает со стороны обычных водителей. Оно и понятно, тогда часть выручки может незаметно осесть в карманах. Поэтому шоферы, как правило, начинают партизанскую войну с чудо-техникой. Однако чиновники не оставляют попыток внедрить безнал в транспортную сеть города. Удастся ли очередная попытка внедрить безналичный расчет в общественном транспорте Владивостока, покажет время. DEITA.RU будет следить за развитием событий.

Софья Корф