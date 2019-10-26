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«Только в гроб» - новая обувь военных рассмешила россиян
В социальных сетях появилось видео, где якобы один из росгвардейцев демонстрирует новые форменные туфли, сделанные явно из пластилина. Об этом сообщает DEITA.RU.
На кадрах видно, как молодой человек с заливистым хохотом буквально сминает в руках подошву обуви и отрывает каблук по кусочкам, словно он сделан из пластилина.
Данная публикация вызвала бурное обсуждение среди интернет-пользователей.
«Им ещё и обувь на халяву выдают!?», «Зато Россия имеет «Тополь-м». Босиком повоюем с кем угодно», «Какая гвардия такая и обувь», «Ничего не жалко для наших бойцов. Особенно пластилина», - смеются россияне.
Однако, большинство россиян крайне скептически отнеслись к публикации предположив, что видео – это «утка», созданная для того, чтобы очернить репутацию Росгвардии. Участники дискуссии предположили, что ролик сняли работники ритуальных услуг.
«Только в гроб... Потому что это обувь для мертвых», - отметили граждане.
Особо внимательные комментаторы предположили, что видео было снято в начале 2000-х годов, а значит не имеет к Росгвардии никакого отношения.
«Кепка же старого образца ещё со времён милиции», - заметил пользователь.
Екатерина Цой