«Только в гроб» - новая обувь военных рассмешила россиян

В социальных сетях появилось видео, где якобы один из росгвардейцев демонстрирует новые форменные туфли, сделанные явно из пластилина. Об этом сообщает DEITA.RU.

На кадрах видно, как молодой человек с заливистым хохотом буквально сминает в руках подошву обуви и отрывает каблук по кусочкам, словно он сделан из пластилина.

Данная публикация вызвала бурное обсуждение среди интернет-пользователей.

«Им ещё и обувь на халяву выдают!?», «Зато Россия имеет «Тополь-м». Босиком повоюем с кем угодно», «Какая гвардия такая и обувь», «Ничего не жалко для наших бойцов. Особенно пластилина», - смеются россияне.

Однако, большинство россиян крайне скептически отнеслись к публикации предположив, что видео – это «утка», созданная для того, чтобы очернить репутацию Росгвардии. Участники дискуссии предположили, что ролик сняли работники ритуальных услуг.

«Только в гроб... Потому что это обувь для мертвых», - отметили граждане.

Особо внимательные комментаторы предположили, что видео было снято в начале 2000-х годов, а значит не имеет к Росгвардии никакого отношения.

«Кепка же старого образца ещё со времён милиции», - заметил пользователь.

Екатерина Цой

