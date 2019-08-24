Дорога на Находку в очередной раз затоплена в районе Смоляниново, сообщает DEITA.RU.

Пока важные персоны готовят чемоданы и покупают билеты, планируя прибытие на Восточный экономический форум, с транспортным коридором «Приморье» все в очередной раз плохо.

Очевидцы прислали в редакцию кадры, свидетельствующие о наличии серьезной водной преграды неподалеку от Смоляниново. Автолюбители, едущие по направлению из Владивостока в Находку и обратно рискуют двигателями своих машин, переезжая огромную реку, образовавшуюся на месте ремонта одного из многочисленных мостов на трассе.

Впрочем, по состоянию на утро 24 августа, проехать здесь на легковом автомобиле нельзя – и вода поднялась едва ли не по капот среднестатистической «пузотерке», и наряды ГИБДД не пропустят. Водную преграду преодолевают лишь грузовики. Автолюбителям же рекомендуется уходить в объезд через Партизанск.

Дмитрий Санников