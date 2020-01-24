Только вверх: цены на бензин вновь тревожат россиян

С начала года цены на топливо в России неуклонно ползут вверх. Особенно «усердствует» дизель, сообщает DEITA.RU.



Так, в среднем за месяц цена на дизельное топливо выросла на 0,4 процента. Всего рост цен на бензин отмечен в 25 субъектах федерации. Из ни в 14 – на 0,1%. Более всего он подорожал в Йошкар-Оле – на 0,4%.

Подешевел же отечественный бензин в Южно-Сахалинске – на 0,3%, Кемерово – на 0,2%, и незначительно в Челябинске – на 0,1%. Средняя цена на дизель за неделю выросла на десять копеек и сейчас составляет 48,09 за литр. Девяносто второй бензин в среднем отпускают за 42,3, 95 - за 45,80 а 98 - 51,89 рублей за литр.

Примечательно, что топливо растет в цене уже одиннадцать недель подряд. Специалисты Росстата связывают это в первую очередь с переходом да зимний вариант дизеля.

Ранее аналогичный по показателям рост цен был зафиксирован в конце июля, когда еще свежи были отголоски громкого решения правительства более не регулировать цены с помощью государственных механизмов.

92-й бензин во Владивостоке в новом году в среднем стоит 44,22 за литр. В августе прошлого года топливо стоило язе в пределах 42 рублей, в декабре уже 43, и сейчас динамика роста уверенно идет вверх.

С конца прошлого года почти на рубль во Владивостоке подрожал бензин АИ-95 и сейчас стоит 45,22 против 44,72 в прошлом декабре. «Элитный» девяносто восьмой подорожал на 30 копеек.

Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС считают, что в 2020 году нового резкого роста цен на топливо ждать не стоит. Цены будут расти плавно и по их оптимистичным прогнозам, например, 95 бензин за год подорожает примерно на 60 копеек. Верится с трудом, ведь только за второе полугодие 2019 он подорожал более чем на 2 рубля.

Эксперты утверждают, что динамика роста будет сопоставима с темпами инфляции - около 3,8 процентов за год.

Это абсолютно логично. Учитывая тот факт, что российское правительство постоянно закладывает в бюджет растущую цену на нефть в рублях. Политика минфина и Центробанка этот рост практически гарантирует - уверен аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

К слову, российский министр энергетики Александр Новак с уверенностью смотрит в 2020 год и прогнозирует стабильность на топливном рынке. Он считает, что введенные президентом Владимиром Путиным механизмы демпфера летом 2019 года смогли спасти ситуацию после знаменитой «разморозки» цен Дмитрием Козаком и Игорем Сечиным, и будут способствовать стабильности и далее.

Василий Кучин