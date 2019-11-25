Толпа подростков устроила драку с мачете на премьере мультфильма

На премьере фильма «Холодное сердце-2» в британском Бирмингеме произошла потасовка с холодным оружием. Инициаторами стала группа подростков, сообщает DEITA.RU.

Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на The Independent, пятеро британских подростков устроили потасовку, пуская в ход мачете и нож. К масштабной драке присоединились сотни «бойцов». Из-за них эвакуировали целый торговый центр. Местная полиция по прибытию встретилась с яростным отпором. На место приехали силовики, семеро из которых получили небольшие ранения.

«По предварительной версии, драка была территориальным спором между местными районными бандами. Потасовку устроила группа девушек, на помощь к которым начали присоединяться друзья и товарищи из других банд», - подчеркивает британское издание.

Полиция задержала 13-летнюю девочку, и трех парней от 14 до 19 лет. Все они арестованы за активное сопротивление стражам порядка.

Александра Маслова