Новости
Россиян наказывают за жесткое воспитание детей
25 Ноябрь 2019, 17:45
Известна точная дата потепления в Приморье
25 Ноябрь 2019, 17:32
Активных жителей Уссурийска наградили за инициативы
25 Ноябрь 2019, 17:21
Владельцев банковских карт возьмут под колпак
25 Ноябрь 2019, 17:19
Кубок «пяти столиц» по настольному теннису проходит во Владивостоке
25 Ноябрь 2019, 17:18
Олег Кожемяко поручил провести закупку дополнительной снегоуборочной техники
25 Ноябрь 2019, 17:17
Дворники устроили войну в столичном дворе
25 Ноябрь 2019, 17:00
Дальневосточники вышли на ринг в Уссурийске
25 Ноябрь 2019, 16:46
Толпа подростков устроила драку с мачете на премьере мультфильма
На премьере фильма «Холодное сердце-2» в британском Бирмингеме произошла потасовка с холодным оружием. Инициаторами стала группа подростков, сообщает DEITA.RU.
Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на The Independent, пятеро британских подростков устроили потасовку, пуская в ход мачете и нож. К масштабной драке присоединились сотни «бойцов». Из-за них эвакуировали целый торговый центр. Местная полиция по прибытию встретилась с яростным отпором. На место приехали силовики, семеро из которых получили небольшие ранения.
«По предварительной версии, драка была территориальным спором между местными районными бандами. Потасовку устроила группа девушек, на помощь к которым начали присоединяться друзья и товарищи из других банд», - подчеркивает британское издание.
Полиция задержала 13-летнюю девочку, и трех парней от 14 до 19 лет. Все они арестованы за активное сопротивление стражам порядка.
Александра Маслова