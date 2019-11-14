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Толстый кот из Владивостока меняет правила авиации

кот

Любители животных добрались до авиакомпаний, сообщает DEITA.RU.

В Сети на популярной площадке появилась петиция в защиту прав владельцев домашних животных. Автор петиции обещает передать ее в Совет Федерации, Госдуму, а также в крупные авиакомпании.

Требование у все, подписавших документ, простое: перестать взвешивать животных перед посадкой. Автор петиции мотивирует это тем, что вес животного зависит от многих факторов: в том числе от наличия мышечной массы – не только жировой. Так что предлагается ограничиться только размерами переноски – если животное помещается в контейнер нужного размера, разрешать ему лететь вместе с хозяином.

Ранее сообщалось о том, что житель Владивостока смог провести из Риги во Владивосток своего кота весом 10 кг. По правилам «Аэрофлота», к полету в салоне допускаются только животные, которые вместе с клеткой весят 8 кг.

Елена Миронова

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