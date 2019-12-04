Толстый кот отдыхает – в салоне самолета провезли пони

Зарубежные соцсети обсуждают перевозку необычного и довольно крупногабаритного животного в салоне самолета, сообщает DEITA.RU.

В интернете появились фото пони, который летел на борту американского лайнера, сообщает The Express.

Пользователь объяснил наличие животного на борту – это служебный пони-поводырь, специально обученный для помощи слепому хозяину.

В соцсетях возмутились. Многие комментаторы выражали свое мнение насчет животного в салоне, замечая, что можно «выбрать и другой способ передвижения для транспортировки пони».

Очень многих взволновал вопрос того, где и куда животное справляло нужду во время полета.

Отметим, что законы США разрешают провозить служебных животных на борту лайнеров. Пони входят в их число.

Напомним, что недавно в соцсетях резонансной стала история «толстого кота», чей вес на 2 килограмма превысил норму провоза в салоне самолета. Однако, находчивый хозяин, летевший из Москвы во Владивосток, нашел своему Виктору кошку-дублера, которая успешно прошла взвешивание, после чего животных просто поменяли. Таким образом, кот отправился домой со своим владельцем.

Александра Маслова