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Толстый кот отдыхает – в салоне самолета провезли пони
Зарубежные соцсети обсуждают перевозку необычного и довольно крупногабаритного животного в салоне самолета, сообщает DEITA.RU.
В интернете появились фото пони, который летел на борту американского лайнера, сообщает The Express.
Пользователь объяснил наличие животного на борту – это служебный пони-поводырь, специально обученный для помощи слепому хозяину.
В соцсетях возмутились. Многие комментаторы выражали свое мнение насчет животного в салоне, замечая, что можно «выбрать и другой способ передвижения для транспортировки пони».
Очень многих взволновал вопрос того, где и куда животное справляло нужду во время полета.
Отметим, что законы США разрешают провозить служебных животных на борту лайнеров. Пони входят в их число.
Напомним, что недавно в соцсетях резонансной стала история «толстого кота», чей вес на 2 килограмма превысил норму провоза в салоне самолета. Однако, находчивый хозяин, летевший из Москвы во Владивосток, нашел своему Виктору кошку-дублера, которая успешно прошла взвешивание, после чего животных просто поменяли. Таким образом, кот отправился домой со своим владельцем.
Александра Маслова