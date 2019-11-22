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Толстый кот стал героем московского метро
Дикий забайкальский кот более известный под названием манул стал самым настоящим героем метро в Москве, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в правительстве Чукотки.
Дело в том, что в метро вновь запущен «Дальневосточный экспресс», вагоны которого расписаны различными картинами. Среди них есть и дальневосточные животные. Так, на вагоне Приамурья — тигр, Бурятии похвасталась своим снежным барсом, Приморье — леопардом, а вот Забайкалье представило своего манула.
Стоит отметить, что манул — весьма увесистый степной кот, поэтому восторженное отношение к нему, особенно после того, как толстого кота Виктора не пустили на самолет из-за лишних двух килограммов, не удивляет пользователей социальных сетей.
Екатерина Брязгунова