Толстый кот стал героем московского метро

Дикий забайкальский кот более известный под названием манул стал самым настоящим героем метро в Москве, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в правительстве Чукотки.

Дело в том, что в метро вновь запущен «Дальневосточный экспресс», вагоны которого расписаны различными картинами. Среди них есть и дальневосточные животные. Так, на вагоне Приамурья — тигр, Бурятии похвасталась своим снежным барсом, Приморье — леопардом, а вот Забайкалье представило своего манула.

Стоит отметить, что манул — весьма увесистый степной кот, поэтому восторженное отношение к нему, особенно после того, как толстого кота Виктора не пустили на самолет из-за лишних двух килограммов, не удивляет пользователей социальных сетей.

Екатерина Брязгунова