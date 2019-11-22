telegr wh call

Новости

Жители Находки узнали всё о Владивостокской крепости

22 Ноябрь 2019, 15:01

Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась

22 Ноябрь 2019, 15:00

Новые хоккейные коробки появились в Находке

22 Ноябрь 2019, 14:47

«Чушь какая-то»: Путин недоволен нововведением для водителей

22 Ноябрь 2019, 14:45

Борис Кубай: «Нужно быть предельно осторожными»

22 Ноябрь 2019, 14:35

Толстый кот стал героем московского метро

22 Ноябрь 2019, 14:33

Рособрнадзор высказался против сдачи ЕГЭ

22 Ноябрь 2019, 14:09

Педагоги обучают новым профессиям жителей Находки старшего возраста

22 Ноябрь 2019, 13:57

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Толстый кот стал героем московского метро

кот

Дикий забайкальский кот более известный под названием манул стал самым настоящим героем метро в Москве, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в правительстве Чукотки.

Дело в том, что в метро вновь запущен «Дальневосточный экспресс», вагоны которого расписаны различными картинами. Среди них есть и дальневосточные животные. Так, на вагоне Приамурья — тигр, Бурятии похвасталась своим снежным барсом, Приморье — леопардом, а вот Забайкалье представило своего манула.

Стоит отметить, что манул — весьма увесистый степной кот, поэтому восторженное отношение к нему, особенно после того, как толстого кота Виктора не пустили на самолет из-за лишних двух килограммов, не удивляет пользователей социальных сетей.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

ЯмыТолстыйКот: хозяина кота Виктора могут сделать номинантом премии

Хозяин толстого кота предложил решение большой авиакомпании

яМыТолстыйКот: магазины зарабатывают, перевозчики открещиваются

Популярное

Правительство Медведева отменило дорогую медкомиссию на водительские права

Дешевые билеты получат дальневосточники 30 лет

Крупнейшую парковку столицы закрыли для проезда

Названы 3 метки от автоугонщиков
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...