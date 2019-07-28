Приморский поселок Лозовый тонет в собственных фекалиях, сообщает DEITA.RU. Видео с места событий опубликовал паблик dps_controlnews в субботу, 27 июля.

По словам автора видео, колодцы в поселке глубиной до трех метров полностью заполнены фекалиями. Вонь стоит неимоверная. Работники местного водоканала только разводят руками и говорят, что нет ни рабочих, ни машин.

«Никто не хочет помочь, по всему посёлку такая ситуация, в некоторых домах перекрыли воду, так как канализация течет через унитаз. Никто не хочет помогать. Директор ТСК сказала, ждите до среды или четверга, сначала Партизанск будут чистить, а потом может к нам приедут. В общем, тоните в фекалиях... Ваши проблемы», — жалуется местная жительница.

Стоит отметить, что подобная ситуация периодически возникает в небольших российских населенных пунктах. В феврале текущего года с подобной проблемой столкнулись жители Большого Камня.

Екатерина Брязгунова