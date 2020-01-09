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Тоннель имени Сталина назван лучшим в мире проектом 2019 года
Мировая тоннельная ассоциация назвала лучшим проектом 2019 года тоннель имени Сталина во Владивостоке, сообщили DEITA.RU в офисе Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
Проект по модернизации Владивостокского тоннеля стал лучшим в своей номинации на международном конкурсе «Лучший реализованный проект года – 2019». Итоги конкурса подведели в США в рамках ежегодной конференции Мировой тоннельной ассоциации. Любопытно, что по итогам голосования экспертов Владивостокский тоннель обошел конкурентов из Великобритании и Сингапура.
В преддверии нового 2020 года начальнику Дальневосточной железной дороги Николаю Маклыгину были переданы сертификат и памятный знак, свидетельствующие о победе проекта.
Задумываться о строительстве тоннеля начали еще во времена русско-японской войны 1904-1905 годов. Бить скалу начали в 1914, но с первой мировой войной, а потом и войной гражданской стройка была законсервирована. Достроили тоннель ударными темпами в 1934-1936 годах.
Новая масштабная модернизация тоннеля имени Сталина началась весной 2016 года и завершилась в июне 2019 года. При выполнении работ были реализованы решения, которые позволили получить принципиально новую многослойную обделку тоннеля с высокими эксплуатационными характеристиками. Проект Владивостокского тоннеля получил наивысшую оценку мировых экспертов.
Дмитрий Санников