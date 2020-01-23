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Тонущие машины и палатки не останавливают приморских рыбаков – видео
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Тонущие машины и палатки не останавливают приморских рыбаков – видео
Несмотря на неоднократные предупреждения спецслужб, рыбаки Приморья продолжают выходить на лед, теряя машины, снасти, а порой и собственные жизни, сообщает DEITA.RU.
Как пишут в городских пабликах в социальных сетях, недавно в Приморье произошел очередной случай – рыбаки «утопили» внедорожник. У других «поплыли» на льдине палатки – это не остановило мужчин – они просто перешли на соседнюю льдину.
«И самое смешное - перебежали они с поломанного льда и дальше сели рыбачить. Ничему их не учит жизнь», - отмечают очевидцы.
Это происшествие удалось снять на реке возле села Речица Шкотовского района Приморского края.
Напомним, недавно в бухте Воевода на Русском острове массово утонули несколько десятков машин. По некоторым данным, пострадало не менее 50 авто. Все они ушли под лед утром – как только вышло солнце и резко потеплело.
Александра Маслова