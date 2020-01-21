Тонувших в Уссурийске медведей снова нужно спасать

По крайней мере, так считают активисты, сообщает DEITA.RU.



Животные, выжившие после катастрофического наводнения в Уссурийске в 2015 году, опять нуждаются в помощи, заявлено на онлайн-площадке инициатив Change.org. Речь идет о будущей судьбе тринадцати взрослых медведей и одного льва.

Напомним, во время паводка погибли многие питомцы частного зверинца, так как клетки были закрыты, а вместо организации эвакуации хозяин заведения просто уехал. Животных вызволяли спасатели и неравнодушные граждане, но спасти удалось далеко не всех. Был построен городской зоопарк, куда были перемещены звери, но в конце минувшего года глава администрации Евгений Корж заявил, что зоопарк будет ликвидирован, а его постояльцам найдут новых владельцев.

«Хозяйка у них есть, и она единственный человек, который для них сделает все возможное. Жить им объективно больше негде», – подчеркивается в петиции.

Авторы инициативы утверждают, что владелицей животных является дрессировщица Вера Блищ. Осенью минувшего года она пережила ампутацию ноги, и теперь нуждается, по их мнению, в поддержке любимых питомцев, как никогда. В чужих же руках животным пророчат беду, вплоть до использования на притравке охотничьих собак.

«Во время наводнения в 2015 году Министр МЧС Пучков В.А. под контролем президента обязал администрацию Уссурийского городского округа построить для спасённых зверей муниципальный зоопарк. А теперь, через несколько лет, когда шумиха улеглась и Пучкова В.А. нет на посту, можно так просто избавиться от всего, во что было вложено столько средств и труда?», – обращаются авторы инициативы.

Из 500 голосов, которые поставлены в качестве цели, с 12 января петиция получила уже 364 подписи.

Наталия Лебедева