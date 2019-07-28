Каждый пятый автовладелец тратит все свое свободное время на уход за своим четырехколесным любимцем, сообщает DEITA.RU. Такие данные получили эксперты аналитического агентства «Автостат».

В рамках исследования удалось выяснить, что больше всего водителей свободное время посвящают отечественному автомобилю марки УАЗ. Так, машиной российской марки занимаются 38,3 процента владельцев.

Каждый четвертый хозяин возится с Chevrolet и Skoda. Практически все свободное время этим маркам отдают 27,5 и 25,9 процента опрошенных респондентов соответственно.

20 процентов владельцев любят заниматься машинами таких марок, как Land Rover, Сhery, Hyundai, Volvo, BMW, Volkswagen, Lifan.

Напомним, что в скором будущем возиться с автомобилем придется еще больше, ведь автовладельцы больше не смогут купить диагностическую карту в интернете или в результате простого визита в сервис техосмотра. Это связано в первую очередь с тем, что «серые» сервисы ждут огромные штрафы.

Екатерина Брязгунова