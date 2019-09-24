Топ-10: зарплаты приморцев удивили россиян

Приморский край попал в «десятку» регионов России с самыми быстрорастущими заработными платами. Об этом сообщает DEITA.RU.

По данным экспертов РИА Рейтинг, по итогам первого полугодия 2019 года средняя зарплата в приморском регионе равняется почти тридцати девяти тысячам рублей. За полгода оценка труда приморцев в денежном эквиваленте повысилась на девять целых и одну десятую процента. А сравнительная покупательская способность работающего населения края фиксированной «потребительской корзины» равна двум целым шестнадцати сотым.

Первое место рейтинга заняла Костромская область, где заработные платы выросли на рекордные четырнадцать целых и семь сотых процента и сейчас примерно равны двадцати семи тысячам рублей.

За ней идет Республика Тыва (тридцать четыре тысячи - 12,4 процентов) и Магаданская область (почти семьдесят восемь тысяч рублей при росте ЗП на 11,6 процентов).

Также в топ-10 российских регионов с самыми быстрорастущими зарплатами вошли Сахалин, Севастополь, Кемеровская, Липецкая и Псковская области и Республика Ингушетия, занявшие с четвертого по девятое место соответственно.

Ближайший сосед Приморья Хабаровский край занял двадцать девятое место. Средняя зарплата хабаровчан чуть превышает сорок две тысячи рублей при росте на 7,2 процента за полгода.

Кстати, исходят из данных таблицы, можно сделать выводы, что самые высокие зарплаты в стране уверенно держат Чукотский автономный округ (чуть более 91 тысячи рублей), который занял 36 место в рейтинге с ростом ЗП на 6,9 процентов, занявший последнее 85 место Ямало-Ненецкий автономный округ (чуть более 90 тысяч рублей с ростом в 2,3 процента) и занявшая четырнадцатое место Москва, где средняя зарплата равна семидесяти девяти с половиной тысяч рублей при росте на 8,6 процентов.

По данным исследования, среднестатистическая сумма «жалования за труд» в России примерно равна сорока тысячам рублей с «копейками», а показатель среднего роста заработка россиян за первые шесть месяцев текущего года выше семи процентов.

Отметим, что речь идет о среднемесячной номинальной начисленнной заработной плате работников российских организаций в регионах с учетом вычета подоходного налога.

Екатерина Цой