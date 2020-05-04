Топ-5 дешёвых автомобилей оказался непривычен приморцам

Рейтинг наиболее доступных новых автомобилей в России включает модели, не особенно часто встречающиеся на дорогах праворульного Приморского края, сообщает ИА DEITA.RU.

Топ из пяти наиболее бюджетных машин по итогам апреля этого года включил сразу два творения российского автопрома. Со статистикой цен от производителей работали аналитики портала CarsWeek.ru.

«Неизменным лидером рейтинга самых дешевых автомобилей остается отечественная модель LADA Granta. Самая дешевая версия стоит от 460 900 рублей. Причем сейчас производитель предлагает множество скидок и выгодных предложений», – констатировали эксперты.

На второе место попал тот же самый седан, только в немного другом оформлении. Datsun on-DO производится на том же самом заводе в Тольятти, его ценник выставлен от 511 000 рублей.

Следующие места заняли семейная Lada Largus (от 622 900 рублей), а также седан и хэтчбек Renault Logan и Sandero (от 625 000 рублей).