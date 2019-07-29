Пенсионеры и сердечники России продолжают принимать бесполезные препараты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ИА «Южный федеральный».

Специалисты озвучили названия как минимум пяти препаратов, от которых отказался весь прогрессивный мир. Отсутствие эффективности, а порой и негативное воздействие на организм вынудило остальные страны отказаться от них.

К подобным препаратам относится анальгин. Лекарство имеет побочные эффекты, например, анафилактический шок, хотя препарат и выполняет свои функции. Есть более качественные аналоги, которые влияют на организм не настолько пагубно. Данный препарат запрещён в США и Евросоюзе.

Валидол - общеизвестный препарат «сердечников» в России. Однако, как лекарство он давно изжил себя, его эффективность находится на уровне успокоительных препаратов. Для лечения сердечных заболеваний валидол не имеет никакой практической ценности.

Корвалол также служит россиянам в качестве помощи от заболеваний сердечнососудистой системы. Однако мало того, что корвалол не оказывает ожидаемого эффекта, он ещё и попросту опасен. В препарате содержится транквилизатор, который вызывает привыкание. В США данный препарат запрещён к ввозу.

Ещё один известный препарат – левомицетин входит в ряды устаревших лекарств. Одно из побочных действий препарата – разрушение костной ткани. На данный момент в аптеках можно найти куда более щадящие препараты против диареи.

К бисептолу у микробов выработался иммунитет, поэтому эффективность препарата значительно снизилась. За границей бисептол не назначают детям младше 12 лет из-за риска появления аллергической реакции.

Эксперты напоминают, что заниматься самолечением может быть опасно для здоровья. В случае болезни необходимо обратиться в медучреждение, где специалист сможет назначить современное лечение сообразно поставленному диагнозу.

Софья Корф