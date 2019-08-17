Ужесточение наказания за вождение в нетрезвом состоянии могут принять в качестве нового законопроекта на осенней сессии Госдумы, сообщает DEITA.RU.

По данным ГИБДД, за 2018 год в России порядка 12 с половиной тысяч дорожных аварий произошло по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения за рулём легкового автомобиля. Вдуматься только - более 12 тысяч россиян позволили себе сесть за руль под влиянием «зелёного змия», что привело к аварии. К слову, по сравнению с 2017 годом, показатели аварий по вине любителей алкоголя лишь увеличились.

Вопрос о введении ужесточающих мер наказания чиновники рассмотрят на осенней сессии Госдумы. Наиболее жёсткое наказание предлагают представители МВД. Их инициатива предполагает конфискацию транспортного средства нетрезвого водителя.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, в целом, поддерживает инициативу, но в более лояльном её исполнении. Глава правительства предлагает лишать автомобилей лишь тех нетрезвых «гонщиков», которые попали в ДТП.

Всего на осенней сессии рассмотрят 8 законопроектов, касающихся автомобилистов.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщала о нововведениях, которые коснутся таксомоторных компаний.

О других законопроектах для автолюбителей, которые рассмотрят на осенней сессии, читайте в следующих материалах DEITA.RU.

Софья Корф