Госдума во время осенней сессии рассмотрит несколько новых законопроектов, которые так или иначе коснутся всех автолюбителей. Изменения коснутся нетрезвых лихачей за рулём, размера парковок и новых штрафов.

DEITA.RU решило еще раз проанализировать каждую предлагаемую народными избранниками авто-инициативу. Итак, что изменится в работе таксомоторных служб – в материале агентства.

Примеры недобросовестной работы служб-перевозчиков регулярно появляются в Сети. Поэтому на протяжении шести лет власти стараются отрегулировать работу такси. Теперь чиновники могут запретить лицам без водительских прав Российской Федерации работать в такси. Судимость за особо тяжкие преступления также может лишить шофёра права работать в такси. Если в течение последнего года водитель был лишён прав, его также могут не допустить к управлению автомобиля таксомоторной службы.

Если руководство служб-перевозчиков выпустит на смену водителя с нарушениями, и это повлечёт за собой ДТП, ответственность за происшествие всецело ляжет на плечи дирекции.

Помимо этого, в салоны автомобилей такси планируется установить тахографы. С их помощью можно будет лучше регулировать работу водителей. Нередко водители такси от переутомления засыпали за рулём автомобиля. Тахограф покажет время работы и отдыха водителя, а также скорость транспортного средства.

Юридическим лицам будет необходимо предоставить свидетельство о наличии парковки для водителей, а также возможность прохождения медосмотра для таксистов. В противном случае разрешение на осуществление деятельности перевозчика выдано не будет.

О других законах для автомобилистов, которые рассмотрят в осеннюю сессию, читайте в следующих материалах DEITA.RU.

Софья Корф