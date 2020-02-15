Топ-менеджеры "Газпрома" стали зарабатывать в два раза меньше

Корпоративный истэблишмент ПАО «Газпром» в 2019 году недополучил 1, 2 миллиарда рублей. Это связано с уменьшением премий для руководящих должностных лиц, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный отчет публичного акционерного общества.

В 2019 году доходы топ-менеджмента составляли чуть больще 2-х с половиной миллиардов рублей. В предыдущие годы — с 2015 по 2018 — они были примерно такими же. Что-то около 2,53 миллиардов. Однако, в 2020-м руководство главной газовой компании РФ лишилось премий на сумму в миллиард «деревянных».

Источник в URA.RU отмечает, что уменьшенные выплаты менеджерам компании связано с недополучением руководством «Газпрома» годовых бонусов. То есть правление ПАО не упустило заветную прибавку, а лишь получит ее немного позже.