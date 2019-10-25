Топливный беспредел охватил еще 18 регионов

Цены на бензин в России продолжают ползти вверх, сообщает DEITA.RU.



Так, по информации Росстата, за последнюю неделю в 18 субьектах федерации зафиксировано повышение топливных цен.

Более всего пострадали жители Благовещенска и Амурской области и города Черкесска. Рост составил 0,4 процента и 0,3 соответственно. Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в Красноярске – на 0,6%, Майкопе, Барнауле, Оренбурге и Краснодаре – на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге с 15 по 21 октября цены на бензин автомобильный не изменились. В среднем по России АИ-92 в предпоследнюю неделю октября стоит 42,26 за литр, АИ-95 - 45,70 и АИ-98 - 51,65 за литр.

Еще в августе в Приморье АИ-92 в среднем стоил 42, 95 за литр. За два месяца цена возросла на 38 копеек и в сентябре 92-й бензин продавали по цене в 43,33. Октябрь продолжил рост, и сейчас цена на девяносто второй составляет 43,37.

Рост хоть и незначительный - на пять копеек - но неуклонный и верный. В сентябре 98-й бензин стоил в Приморье в среднем 47,86 за литр. Вопреки традиции небольшого, но уверенного роста, этот бензин за месяц в цене не изменился и сейчас, согласно, данным Росстата, стоит те же деньги.

АИ-95 в Приморье также остался на уровне сентября. Примечательно, что в благополучной Москве бензин марки АИ-92 можно приобрести по цене от 38,90 до 44,16 рубля, марки АИ-95 – от 41,90 до 49,25 рубля, марки АИ-98 – от 48,60 до 54,83 рубля за литр.

Отметим, планомерное повышение цен на бензин уже обрушило в России спрос на топливо. Согласно расчетам эксперта-аналитика АО «ФИНАМ» Алексея Калачева, в две тысячи девятнадцатом году спрос на бензин в России упал на один процент – в последний раз такая тенденция наблюдалась около пяти лет назад в период сложной экономической обстановки.

Специалисты считают это тревожным знаком - россияне больше не могут платить за топливо такие деньги. Однако министерство энергетики не видит причин для паники и считает что уровень потребления топлива на внутреннем рынке стабилен.

Напомним, бензиновый коллапс в России начался с 1 июля, когда были отменены меры по госрегулированию цен на топливо, и они пустились в свободное рыночное плавание на радость главе Роснефти Игорю Сечину. Именно он, а также вице-премьер Дмитрий Козак подписали соответствующее соглашение.

Василий Кучин