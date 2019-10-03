ТОРам закручивают гайки: «дальневосточная мечта» оказалась фикцией

В правительстве решили, как именно будут оценивать эффективность созданных на Дальнем Востоке территорий опережающего развития, сообщает DEITA.RU.



Отныне создание и работа ТОРов будут признаны успешными по соотношению частных и бюджетных инвестиций. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства России.

Так, если федеральный бюджет вложил килограммы денег в структуру, а частный инвестор в нее так и не пошел - соответственно, затраты напрасны, эффективность сомнительна, гласит документ.

Также эксперты оценят, насколько соглашения между резидентами и ТОРовскими «управляйками» близки к выполнению. Если процент будет превышать половину - оценщики признают работу в целом эффективной. ТОРы будут экзаменованы по объему стоимости одного рабочего места для федерального бюджета. Разумеется, чем она ниже - тем релевантность выше.

Наконец, последний важный критерий для российского правительства - размер объёма добавленной стоимости, создаваемой резидентами ТОР, на один рубль бюджетных инвестиций. Если хотя бы три из этих факторов будут в пользу созданной структуры, ее признают успешной и продолжат развитие.

В противном случае, возможны варианты - вплоть до заморозки. Мониторинг показателей эффективности территории опережающего развития проводится ежегодно, начиная со второго года после выхода постановления о создании ТОР.

Соотношение налоговых льгот и таможенных преференций премьеру Дмитрию Медведеву будут предоставлять федеральная налоговая служба и российская таможня соответственно. Срок - 1 июня каждого года.

Но эти критерии будут распространяться не на все ТОРы. Строгая правительственная комиссия даст поблажки структурам в моногородах. По мнению российского правительства, ТОРы в моногородах имеют ряд особенностей, по которым эти критерии не могут быть для них объективными. Во-первых, в моногородах отсутствует наблюдательный совет территорий. Второе - федеральный бюджет в ТОРы моногородов не вкладывается - исключительно частные инвестиции в развитие и инфраструктуру.

Наблюдательный совет ТОРа по факту сбора всех данных до 25 июля каждого года предоставляет отчет об эффективности, либо неэффективности территории.

Отметим, в Госдуму уже внесен законопроект об отмене налоговых льгот для ТОРов. «Вернуть все, что им подарили» обяжут компании, которые расторгнут договора с Корпорацией развития Дальнего Востока, по собственной инициативе. Кроме того, их уже обязывают вернуть затраченные на строительство инфраструктуры средства, если резиденты решили покинуть ТОР.

Такая участь уже постигла резидента ТОР «Хабаровск» компанию «ТОРЭКС», купившего пару лет назад банкротившийся завод «Амурметалл». Корпорация требует вернуть 24 482 032 рублей. Всего КРДВ инициировала уже как минимум 20 подобных дел к резидентам.

Напомним, что сейчас на Дальнем Востоке создано 19 ТОР. В Приморье работают четыре - «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический». А общее количество компаний-инвесторов - около 80.

Особых преференций и качественного экономического и социального скачка дальневосточники пока не ощутили. Более того, граждане даже протестуют против деятельности некоторых компаний. Так, в июне экологические активисты митинговали, требуя остановить создание ТОР "Нефтехимическая". Продолжаются протесты и против ТОР «Михайловский».

Таким образом, обещание легкого, веселого и прибыльного бизнеса в райских оазисах Дальневосточной экономики пока, кажется, в неоправданных ожиданиях и творцов, и созидателей.

Василий Кучин