Торг уместен: губернатор пошел на компромисс с застройщиком

Проблемой точечного строительства в микрорайоне «Лесной квартал» на улице Русской занялся губернатор Приморья Олег Кожемяко. Глава края лично заинтересовался проектом «беглого депутата», сообщает DEITA.RU.

Совещание состоялось после протеста жителей окрестных многоэтажек, и без этого испытывающих недостаток социальной инфраструктуры в районе.

Олег Кожемяко порекомендовал застройщику оставить только два жилых дома из проекта, а на площадке для третьего построить административно-развлекательный центр с площадью, выделенной для социальных организаций и подземной парковкой. Участок под строительство предоставит краевая администрация. Кроме того, глава региона отметил, что в следующем году в микрорайоне спроектируют школу, детский сад и объездную дорогу.

Однако застройщик готов на многое ради сохранения проекта с тремя домами. В частности, он обещал обеспечить жильцов нужной инфраструктурой, озеленить территорию, благоустроить и отремонтировать дорогу во дворах, поставить детскую площадку.

Примечательно, что это – первый случай, когда вопросом точечной застройки занялся лично губернатор края. Как правило, это всегда оставалось проблемой города – вопросом, который администрация не спешила решать. Так, жители дома на улице Кирова выходили на улицы в желтых жилетах и с вилами, защищая свою территорию от «точечного» новостроя. Люди построили настоящие баррикады, не давая застройщику «захватить» сквер.

Летом жители дальневосточной столицы написали письмо в администрацию президента с просьбой остановить стройку на Океанском проспекте.

Жители центра – улицы Арсеньева – неоднократно писали жалобы на застройщика «Перового небоскреба Сибири и Дальнего Востока», с этажей которого во время стройки летели камни, строительные инструменты и массивные гайки, сыпалась сварка. Пробитые окна машин и крыши домов «старого фонда» - жильцам крупно повезло, что гайки и камни пробили только их имущество, а не головы. В тот раз администрация города провела проверку, результатом которой стал ремонт крыши жилого дома и штраф застройщика.

Однако, «Лесной квартал» стал настоящим прецедентом. Администрация края ранее не проявляла активного интереса к таким вопросам – теперь же губернатор собирает совещания с застройщиками и жильцами, предлагая компромиссные варианты.

Этот случай дал другим жильцам, притесняемых «точечными» новостроями, в том, что губернатор может обратить внимание в том числе и на их проблему, откликнувшись на «зов о помощи» от горожан.

Александра Маслова