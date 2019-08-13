Готовятся изменения в сфере торговли алкоголем, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Ассоциация компаний интернет-торговли предложила новый способ легализации продаж алкоголя через интернет. В частности, предлагается фиксировать время и место продажи спиртного по системе выдачи онлайн-чеков через смартфоны и планшеты курьеров с помощью облачных сервисов и QR-кодов.

Письмо с соответствующим предложением за подписью президента АКИТ Артёма Соколова уже отправлено на имя главы российского правительства Дмитрия Медведева.

По мнению экспертов, такая система даст возможность ограничить ночную торговлю алкоголем, а также оградить от него несовершеннолетних.

При этом, специалисты подчёркивают, что именно поведение курьеров является самым слабым местом новой предлагаемой схемы, ведь они остаются один на один с покупателем.

При доставке товара курьер может спрашивать паспорт покупателя, если не уверен, что тот совершеннолетний так же, как это работает в обычных магазинах.

Однако курьерам это не помешало бы развозить спиртное потребителям ночью, а сами покупатели могли просто отказаться показывать паспорт, так как они не обязаны этого делать.

В тоже время, надзорные органы контролируют магазины и кассиров, да и сами торговые точки часто устанавливают видеокамеры, фиксирующие происходящее.

Спиртное и сегодня продается в интернете, несмотря на то, что это незаконно. Например, продавцы могут официально предлагать зажигалки, а при доставке привезти алкоголь в подарок.

Дмитрий Шевченко