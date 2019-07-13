Приморские полицейские устанавливают обстоятельства инцидента с участием сотрудников ГИБДД на одном из пляжей бухты Лазурная, сообщили DEITA.RU в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Как предварительно установили приморские полицейские, между группами отдыхающих произошёл конфликт. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Инициаторы инцидента установлены и задержаны.

В отношении четверых граждан составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, сотрудники полиции были на выходном дне, в гражданской форме одежды, состояние опьянения не установлено.

В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с Российским законодательством.

Ранее в социальных сетях сообщалось о том, что 7 июля несколько сотрудников ГИБДД приехали на берег бухты Лазурная отдохнуть с женами и детьми. У полицейских с работниками местных кафе произошел конфликт.

Дмитрий Санников