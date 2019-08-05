Теперь торговать рыбой в Хабаровском крае просто так не получится. В скором времени, а именно 9 августа, там начнёт работу закон, по которому за нелегальную торговлю рыбой грозит штраф до 100 тысяч рублей. Административная ответственность грозит не только исполнителям, то есть продавцам, но и организаторам нелегальной торговли.

Штрафы предусмотрены на разную сумму, от 4,5 до 100 тысяч рублей. Для обычных граждан штраф минимальный – 4,5 тысячи. А дальше по нарастающей: для должностных лиц — от 15 до 25 тысяч, для юридических лиц — от 30 до 45 тысяч рублей.

Для инициаторов расценки немного другие. Гражданин-организатор должен будет выплатить от 4,5 до 5 тысяч рублей, должностное лицо — от 35 до 40 тысяч, юридическое лицо — от 60 до 85 тысяч рублей.

Если вы попадаетесь уже не в первый раз, тогда готовьтесь снова раскошелиться, ведь сумма штрафа увеличится. Гражданину, который не понял закон с первого раза, теперь придётся заплатить пять тысяч рублей, должностным лицам — 50 тысяч, юридическим — 100 тысяч рублей.

Раньше организаторы незаконного рыбного бизнеса бед не знали. Попадало только продавцам. Теперь же справедливость будет восстановлена. Стоит отметить, что «рыбные» продавцы будут платить самые высокие штрафы по сравнению с другими торговцами, они платят две тысячи. Это связано в первую очередь с тем, что от некачественной рыбной продукции можно получить очень сильное отравление. Рыба – продукт очень капризный, крайне важно соблюдать все нормы хранения. А в таких лавчонках обычно царит полная антисанитария.

Екатерина Кононенко