Торговые центры и парки России станут госпиталями

Власти уже готовы переоборудовать пустующие территории под обсерваторы для зараженных коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU

Первым о подобном намерении сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, сейчас быстровозводимые больничные комплексы строятся рядом с уже существующими клиниками. В каждом таком строении может быть размещено до пяти тысяч коек.

Но в случае, если пандемия продолжит наращивать масштабы, и дефицит больничных мест станет более ощутимым, временные госпитали будут размещены в помещениях торговых центов и спортивных комплексов. Также власти столицы рассматривают парк ВДНХ в качестве открытого стационара для нахождения зараженных.

Мэр Москвы отметил, что такая мера прорабатывается на случай экстренной ситуации.

Повторить судьбу многих стран мира, где от неожиданной вспышки система здравоохранения буквально «легла», глава столицы не намерен.

Пандемия далека от завершения. Практически каждый день в России возникают новые очаги заболевания, а значит переоборудование торговых центров под больницы возможно по всей России в зависимости от хода борьбы с коронавирусом в каждом регионе.

Напомним, в апреле губернатор Хабаровского края Сергей Фургал собирался открыть для посещения региональные торговые комплексы. Но излишне инициативного главу остановила прокуратура и Юрий Трутнев. Критика от полпреда поумерила пыл оппозиционного губернатора.

Что ж, теперь очевидно, что открытие торговых центров возможно, но совершенно не в исходном качестве. Хабаровский край уверенно лидирует в антирейтинге Дальнего Востока по количеству больных, и вполне вероятно, что Фургалу придется осуществить задуманное - но вряд ли с тем же рвением, что ранее.

Если практика перепланировки торговых центров под больницы до России еще не дошла и существует лишь в формате острожных намерений, то Европа и США уже имеют подобный негативный опыт. Так, в соборе Иоанна Богослова на Манхэттене в Нью-Йорке оборудовали во временный госпиталь. В Генуе больницей стал туристический корабль, а в Нидерландах - крупнейшая концертная площадка страны.

Напомним, на сегодняшний день в России зафиксировано 155 тысяч заболевших. Выздоровели около 20 тысяч человек, 1451 человек скончался.