В российском законодательстве готовятся изменения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Понятия "торговый центр" и "торговый комплекс" хотят прописать законодательно. Кроме этого, их владельцев предлагают обязать платить новый вид штрафов, если хозяева магазинов, которые снимают там площади, обманывают покупателей и подвергают их здоровье опасности.

В Госдуму уже поступили соответствующие инициативы. Они будут рассмотрены 16 июля.

Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко рассказал изданию, что сейчас закон о торговле не содержит определений крупных торговых объектов, а также не регулирует права и обязанности лиц, которые ими управляют.

По словам авторов инициативы, если в законе будет чёткое определение "торгового центра", то это поднимет на новый уровень культуру оказания соответствующих услуг и безопасности.

Дмитрий Шевченко