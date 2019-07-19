Торговые площади в России собираются капитально защитить от пожаров, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

МЧС разработало предложение, которое позволит существенным образом повысить безопасность пребывания в многочисленны торговых центрах по всей стране.

Ведомство предложили оснащать огнестойкими стенами для предотвращения распространения пожара. Изменения предлагается внести в технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Согласно проекту, сигналы о возникновении возгорания предлагается дублировать в подразделения пожарной охраны.

Дмитрий Шевченко