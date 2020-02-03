Торговые сети в разы завышают стоимость овощей в Приморье

Крупные сетевые магазины Владивостока не стали сохранять статус-кво по ценам на овощи: в некоторых местах горожане фиксируют двойную, а то и тройную накрутку на овощную продукцию. Массовые жалобы жителей Приморья на рост цен просочились во все социальные сети. Речь идёт, конечно же, о китайских овощах – именно их ввоз сейчас невозможен из-за перекрытых с Поднебесной границ. В то же время приморцы фиксируют рост цен на овощи не только китайского производства.



«В Седанка Сити позавчера огурцов оставалось на дне корзинки. Помидоров черри не было вообще, обычных помидоров было мало. Но это был вечер субботы, могли все расхватать»

«Только что из Реми - супермаркета на Ладыгина. Огурцов свежих - ноль. Помидоры - последний лоток, гнилый. Три жёлтых пожухлых перца. Ощущение овощной убогости. Приморских овощей тоже нет»

«Вчера днем в «Реми» на Бородинской (бывшие три кота) вообще пусто было. Народ мел с прилавков все»

«В «Реми» на Столетии и Борисенко нет огурцов, мне рассказывают. Может, конкретно у этой сети проблемы какие-то»?

«Помидоры на базах фадеевских - под 400 рублей кило»

«Огурцы по 400 рублей – где это видано?»

Краевые производители заявили, что не собираются спекулировать в кризисной ситуации. Например, ООО «Гринхаус», взявшее теплицы в Суражевке вместо банкрота ФГУП «Дальневосточное», прокомментировало DEITA.RU, что не поднимало отпускную цену на производимые овощи.

«Первый урожай у нас был 6 января, с тех пор мы как поставили отпускную цену в 230 рублей за килограмм, так и не меняли, и повышать не будем. Первый урожай томатов ожидается в конце февраля», - прокомментировал агентству представитель компании.

Таким образом, если отпускная цена для оптовиков составляет 230 рублей, а жителям края предлагается купить огурцы по примерно 400 рублей, то такую накрутку, скорей всего, выставляют торговые сети, наживаясь на истерии вокруг коронавируса. И приморское правительство пообещало строгие проверки спекулянтам.