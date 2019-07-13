Торговый центр эвакуировали в столице
Посетители и персонал торгового центра «Черемушки» эвакуированы во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.
В настоящее время правоохранители обследуют здание, которое, по словам очередных анонимов, оказалось заминировано.
В очередной раз полицейские, кинологи со служебными
собаками, люди в штатском, пожарные и медики отрабатывают сообщение о возможном
взрывном устройстве. Посетители и персонал ожидают окончания проверки на
парковке и на площадке перед торговым центром.
Накануне стало известно, что «атаке» анонимных недоброжелателей подверглась сеть продуктовых магазинов «Самбери» в нескольких дальневосточных регионах.
Дмитрий Санников