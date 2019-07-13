Посетители и персонал торгового центра «Черемушки» эвакуированы во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

В настоящее время правоохранители обследуют здание, которое, по словам очередных анонимов, оказалось заминировано.

В очередной раз полицейские, кинологи со служебными собаками, люди в штатском, пожарные и медики отрабатывают сообщение о возможном взрывном устройстве. Посетители и персонал ожидают окончания проверки на парковке и на площадке перед торговым центром.







Накануне стало известно, что «атаке» анонимных недоброжелателей подверглась сеть продуктовых магазинов «Самбери» в нескольких дальневосточных регионах.

Дмитрий Санников