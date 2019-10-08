Торговый центр горел во Владивостоке

В ночь на вторник, 8 октября, спасателям дальневосточной столицы поступила информация о пожаре в здании на улице Крыгина, сообщает DEITA.RU.



По имеющейся информации, пожар начался в 3 часа 46 минут по местному времени по адресу: улица Крыгина, 23. Это здание, в котором находится торговый центр «Ярмарка на Крыгина», здесь расположены такие предприятия, как «Самбери» и другие магазинчики.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожарные на место происшествия прибыли в 3 часа 53 минуты и тут же начали тушить пожар. После проведения разведки удалось установиться, что горят два павильона.

Спустя девять минут пожар удалось локализовать, а в 4 часа 38 минут — полностью ликвидировать. Площадь пожара оказалась небольшая, всего лишь 20 квадратных метров.

Ранее во Владивостоке сгорел торговый центр «Максим». Пожар произошел в ночь перед празднованием 15-летия.

Екатерина Брязгунова