Новости
Назван рекордный заработок таксистов
8 Октябрь 2019, 20:15
Вот когда восстановят авиасообщение России с Грузией
8 Октябрь 2019, 20:00
«Лежачие полицейские» в России поумнеют
8 Октябрь 2019, 19:45
Как и зачем проверять свою кредитную историю, сказали эксперты
8 Октябрь 2019, 19:30
Три главные опасности осени назвали водители
8 Октябрь 2019, 19:15
Об инновациях и проблемах в области кардиологии рассказал кардиолог Приморского края
8 Октябрь 2019, 19:13
Получение гражданства упростили в России
8 Октябрь 2019, 19:00
Власти придумали новые возрастные маркировки
8 Октябрь 2019, 18:45
Торговый центр горел во Владивостоке
В ночь на вторник, 8 октября, спасателям дальневосточной
столицы поступила информация о пожаре в здании на улице Крыгина, сообщает DEITA.RU.
По имеющейся информации, пожар начался в 3 часа 46 минут по местному времени по адресу: улица Крыгина, 23. Это здание, в котором находится торговый центр «Ярмарка на Крыгина», здесь расположены такие предприятия, как «Самбери» и другие магазинчики.
Как пояснили в ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожарные на место происшествия прибыли в 3 часа 53 минуты и тут же начали тушить пожар. После проведения разведки удалось установиться, что горят два павильона.
Спустя девять минут пожар удалось локализовать, а в 4 часа 38 минут — полностью ликвидировать. Площадь пожара оказалась небольшая, всего лишь 20 квадратных метров.
Ранее во Владивостоке сгорел торговый центр «Максим». Пожар произошел в ночь перед празднованием 15-летия.
Екатерина Брязгунова