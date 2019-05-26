Утром в воскресенье, 26 мая, в торговом центре «Торгсервис» в Иркутске случился пожар, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, в 7 часов 30 минут по местному времени спасателям поступила информация о том, что в здании торгового центра случилось возгорание.

В 8 часов 9 минут пожарным удалось локализовать пожар, в 8 часов 12 минут — ликвидировать.

Отмечается, в момент начала пожара торговый центр еще не работал. Во время происшествия никто не пострадал. На месте происшествия трудились 28 человек личного состава МЧС и 12 единиц техники.

Екатерина Брязгунова