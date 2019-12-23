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Торговый центр загорелся на Дальнем Востоке
Муниципальный торговый центр загорелся в Хабаровске, сообщает DEITA.RU.
Как пишет краевое МЧС, вызов совершил охранник – единственный человек, который ранним утром находился в павильонах центра. Отмечается, что в двухэтажном и отдельно от других стоящем здании замкнула проводка.
Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что загорелись стеллажи с продуктами питания.
Менее чем через час возгорание локализовали, к половине 10 утра – потушили полностью. Отмечается, что пострадавших нет.
Сейчас ведомства и руководство торгового здания проводят проверку по факту случившегося и выясняют все обстоятельства возгорания, а также ответственных.
Всего возгорание тушило 27 специалистов краевого МЧС.
Александра Маслова