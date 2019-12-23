Торговый центр загорелся на Дальнем Востоке

Муниципальный торговый центр загорелся в Хабаровске, сообщает DEITA.RU.

Как пишет краевое МЧС, вызов совершил охранник – единственный человек, который ранним утром находился в павильонах центра. Отмечается, что в двухэтажном и отдельно от других стоящем здании замкнула проводка.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что загорелись стеллажи с продуктами питания.

Менее чем через час возгорание локализовали, к половине 10 утра – потушили полностью. Отмечается, что пострадавших нет.

Сейчас ведомства и руководство торгового здания проводят проверку по факту случившегося и выясняют все обстоятельства возгорания, а также ответственных.

Всего возгорание тушило 27 специалистов краевого МЧС.

Александра Маслова