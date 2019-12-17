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Торопитесь: правила выдачи ипотеки усложняют в России
Центральный банк
считает неправильным, что кредиты на недвижимость получают практически все
россияне, сообщает DEITA.RU.
Банк России планирует изменить правила выдачи ипотеки в России. Как сообщается на официальном сайте регулятора, изменения планируют ввести уже с 1 июля 2020 года.
Так, ЦБ разработал систему надбавок при выдаче ипотеки заемщикам с большой кредитной нагрузкой и маленьким первоначальным взносом. Таким образом, люди с несколькими кредитами не смогут получить ипотеку. То же самое произойдет с теми, кто не сможет насобирать на серьезный первоначальный взнос – в разы выше минимального. В ЦБ отмечают – банком станет не выгодно давать такие кредиты.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России на 40% выросло число заемщиков, которые берут несколько кредитов и ипотеку.
Елена Миронова