Торопливые водители могут поплатиться за выезд на ЖД-пути пятикратно

В 2020-ом штраф для водителей, выехавших на железнодорожные пути, увеличатся пятикратно. Вместо 1000 рублей в правительстве предлагают брать с нарушителей сразу 5000. Такой законопроект планируется рассмотреть в Государственной Думе РФ уже в феврале, сообщает DEITA.RU



Пересекать железнодорожные переезд следует, обращая внимание на знаки и сигналы сигнализирующих светофоров. Именно по ним нетрудно определить, приближается ли в настоящий момент поезд, и стоит ли рисковать жизнью и автомобилем ради быстрого перемещения в пункт назначения. Не всем водителям это по нраву, оттого они и идут на подобные нарушения. И хорошо, если при этом они отделаются лишь штрафом.

По статистике МВД, только в 2016 году по нарушениям такого рода протоколы составлялись больше 80 000 раз. Примечательно, что из этих случаев примерно 300 в год - ситуации, когда поезд и авто сталкиваются. В правительстве уверены, что только новые административные санкции способны улучшить ситуацию

Евгений Черемухин