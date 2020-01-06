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Торопливые водители могут поплатиться за выезд на ЖД-пути пятикратно

ГИБДД

В 2020-ом штраф для водителей, выехавших на железнодорожные пути, увеличатся пятикратно. Вместо 1000 рублей в правительстве предлагают брать с нарушителей сразу 5000. Такой законопроект планируется рассмотреть в Государственной Думе РФ  уже в феврале, сообщает DEITA.RU

Пересекать железнодорожные переезд следует, обращая внимание на знаки и сигналы сигнализирующих светофоров. Именно по ним нетрудно определить, приближается ли в настоящий момент поезд, и стоит ли рисковать жизнью и автомобилем ради быстрого перемещения в пункт назначения. Не всем водителям это по нраву, оттого они и идут на подобные нарушения. И хорошо, если при этом они отделаются лишь штрафом.

По статистике МВД, только в 2016 году по нарушениям такого рода протоколы составлялись больше 80 000 раз. Примечательно, что из этих случаев примерно 300 в год  - ситуации, когда поезд и авто сталкиваются. В правительстве уверены, что только новые административные санкции способны улучшить ситуацию

Евгений Черемухин

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