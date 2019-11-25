Тотальная слежка за автомобилистами начнется через полгода

За миллионами автомобилей, курсирующими в Центральном федеральном округе, начнётся глобальная слежка, при помощи большого количества камер видеонаблюдения, сообщает DEITA.RU.

Систему планируется внедрить через полгода, как отмечает «Коммерсантъ». Фиксация въезда и выезда автомобилей Центрального федерального округа обусловлена большим процентом раскрываемых преступлений, связанных с транспортными средствами. Авторы инициативы предполагают, что при помощи видеофиксации передвижений автомобилей будет удобнее установить то или иное правонарушение. Мера предполагает создание огромной базы автомобилей, которые курсируют по ЦФО.

Система будет внедрена при поддержке Центра организации дорожного движения. Подобная фиксация передвижения транспортных средств некоторое время назад была внедрена в Московской области и столице России. Как отмечают в ЦОДД, система фотовидеофиксации поспособствовала снижению количество краж автомобилей на территории Москвы и Московской области в 3,5 раза за 4 года. Теперь систему планируется значительно расширить, охватив территорию ЦФО и его шестнадцать регионов. Глобальная система потребует более двухсот миллионов рублей для запуска.

Стоит отметить, что инициатива уже снискала критику чиновников из Государственной думы. Так, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков планирует направить запрос в прокуратуру для проверки правомерности установки системы.

Софья Корф