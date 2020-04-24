Тотальная слежка ждет российских водителей

О создании единого контрольного центра за водителями, куда будут идти данные со всех дорожных камер страны, недавно заявили автоэксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

По задумке инициаторов, федеральный центр будет автоматически собирать и классифицировать информацию о совершенных нарушениях ПДД со всех регионов страны.

Национальная технологическая инициатива «Автонет» подтвердила, что работа над подобным проектом уже ведется.

Пока что инициаторы рассказывают, что на реализацию задумки нужно от двух до пяти месяцев и порядка 100 млн рублей.

Отметим, что за последнее время в Москве благодаря камерам фиксации дорожных нарушений выявили более 230 тысяч водителей, не имеющих электронных пропусков.