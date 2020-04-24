telegr wh call

Новости

Циклон остается: прогноз погоды на пятницу озвучен

24 Апрель 2020, 09:15

Звонок из РЖД: Перевозчик меняет правила покупки билетов

24 Апрель 2020, 08:15

Дальневосточный чиновник накупил еды на деньги с найденной карты

24 Апрель 2020, 07:15

Граждане скупают средства от похмелья

24 Апрель 2020, 06:15

Россияне решили меньше пить

24 Апрель 2020, 05:15

В США не смогли найти искусственного происхождения COVID-19

24 Апрель 2020, 04:15

Совладелец S7: авиа-пассажиров может стать в два раза меньше

24 Апрель 2020, 03:15

Тотальная слежка ждет российских водителей

24 Апрель 2020, 02:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Тотальная слежка ждет российских водителей

Дорога город машины проспект Столетия Владивосток

Автоэксперты оценили стоимость расходов на проект

О создании единого контрольного центра за водителями, куда будут идти данные со всех дорожных камер страны, недавно заявили автоэксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

По задумке инициаторов, федеральный центр будет автоматически собирать и классифицировать информацию о совершенных нарушениях ПДД со всех регионов страны.

Национальная технологическая инициатива «Автонет» подтвердила, что работа над подобным проектом уже ведется.

Пока что инициаторы рассказывают, что на реализацию задумки нужно от двух до пяти месяцев и порядка 100 млн рублей.

Отметим, что за последнее время в Москве благодаря камерам фиксации дорожных нарушений выявили более 230 тысяч водителей, не имеющих электронных пропусков. 

Читайте также:

Труба навылет: страшное ДТП произошло на приморской трассе

Банки отменяют кэшбэк на онлайн-покупки

Собянин: «В течение трех-четырех недель заполним фонд коек под коронавирус»

Александра Маслова

Популярное

Россияне останутся без банковских карт во время карантина

Труба навылет: страшное ДТП произошло на приморской трассе

Россиянам дадут МРОТ по максимуму

Дальневосточники смогут выйти из дома только по цифровым пропускам
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...