Тотальный запрет курения требуют ввести в России

Тотальный запрет курения везде, кроме собственных жилых помещений, предлагают ввести в России, сообщает DEITA.RU.

Такая петиция появилась на портале «Российская общественная инициатива». Как отмечают ее авторы, Россия сейчас является одной наиболее курящих стран мира. Как считают инициаторы, курильщики сильно вредят некурящим гражданам, куря в общественных местах, на улицах, рядом с остановками транспорта. Ну а существующие меры по ограничению курения, по их мнению, явно недостаточны.

А потому, считают авторы инициативы, необходимо принять законы, которые бы запретили курение во всех местах, кроме собственного жилья граждан. Курение же за пределами жилых помещений должно наказываться существенными штрафами (от 10 тысяч до 100 тысяч рублей).

Следует отметить, что столь радикальные антитабачные меры россияне не поддерживают. За инициативу подано 211 голосов при 297 против.

Дмитрий Санников