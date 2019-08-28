«Ливни – не шутки»: Олег Гуменюк назвал ситуацию во Владивостоке стихийным бедствием и запретил горожанам выезжать на улицы и ставить машины в «заведомо опасных местах», сообщает DEITA.RU.

Город у моря дождями не удивишь, здесь многие улицы регулярно уходят под воду во время обильных осадков. Но в этом году морские боги превзошли сами себя – город буквально смыло: второй день по дорогам текут полноводные реки, вода затопила не только подвалы, но и первые этажи жилых домов, детских садов, на машины и людей рушатся подпорные стены, селевые потоки и деревья. Глава дальневосточной столицы Олег Гуменюк, решив объяснить причины и следствия глобального потопа во Владивостоке, заявил, что горожане сознательно подвергают свою жизнь опасности.

«Товарищи дорогие, если по прогнозу - сильный ливень, зачем же ставить машины в заведомо опасном месте? Зачем сознательно подвергать не только имущество, но и свою жизнь — опасности?» — сказал мэр дальневосточной столицы, уточнив, что «все надеются на привычный русский авось», а «стихийное бедствие диктует свои законы».

Мэрия не снимает с себя ответственности, уточнил он, «хотя ситуация с шаткими подпорными стенками не вчера возникла», и мэр надеется, что все это понимают, «не говоря уже о том, что селевой поток — явление, в принципе, трудно прогнозируемое».

Ливни такой силы — не шутки, заявил Олег Гуменюк и призвал горожан не выезжать в места затопления и «не ставить автомашины под деревьями, которые могут упасть, под подпорными стенками». Горожане просят мэра сообщить точный перечень деревьев и подпорок, которые могут упасть.

Также глава города запретил владивостокским детям гулять во время проливных ливней, так как могут быть открыты ливневки, и посетовал на несознательных горожан, которые открывают люки и решетки и не думают, что туда, «боже упаси, затянет в водоворот» проходящего мимо человека.

Но это все лирика. Что касается решения проблемы потопов во Владивостоке, мэр пояснил, что такие колоссальные затраты «не потянет даже краевой бюджет, не говоря о городском». Но выразил надежду, что рано или поздно деньги найдутся.

Светлана Алеутская



