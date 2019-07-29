Китайская одежда и принадлежности могут заполонить российские прилавки, сообщает DEITA.RU.

Крупнейшая электронная площадка Китая AliExpress объявила о том, что собирается начать работать с юридическими лицами в России. Это значит, что гигант электронной коммерции впервые начнёт сотрудничать с российскими магазинами.



Ранее через AE торговля велась исключительно для физических лиц, то есть обычных людей. По словам представителей компании, в настоящее время площадка завершает все подготовительные работы для того, чтобы начать новый формат торговли.

Электронный гигант договаривается с магазинами на поставку товара. Теперь у многих продавцов в России появился шанс существенно пополнить свой ассортимент, а у покупателей в скором времени может отпасть нужна выбирать товары в интернете. Их можно будет пощупать своими руками.

Дмитрий Шевченко