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6 Декабрь 2019, 18:15

Toyota оккупировала 44,4% авторынка Владивостока

Toyota

Автомобили массового японского концерна не теряют популярности в столице Приморья, сообщает DEITA.RU.

Если даже совсем недолго понаблюдать за дорогами Владивостока, станет очевидно, что автомобили производства Toyota давно и надежно провели экспансию местного авторынка. Соотношение машин этого бренда и любого другого достигает почти 1:1, и предпосылок к серьезному изменению ситуации пока не видно.

На популярном автопортале в разделе продажи во Владивостоке на текущий момент размещено более 24 тысяч автомобилей. И Toyota здесь представлена в количестве более 10,8 тысячи экземпляров, что составляет 44,4% от общей массы объявлений.

Первое место среди продающихся в дальневосточной столице Toyota занимает Land Cruiser Prado, всего 461 автомобиля. За ним следует Corolla Fielder, на 20 машин меньше. А вот Land Cruiser и Vitz практически делят третью строчку: 355 объявления и 353.

Наталия Лебедева

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