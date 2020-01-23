Новости
Лавочники и автосервисы стали основой экономики Приморья
23 Январь 2020, 13:00
Эвакуация детских садов началась во Владивостоке
23 Январь 2020, 12:29
Юного мошенника на улице задержала приморская Росгвардия
23 Январь 2020, 12:20
В программу приватизации и перечень муниципального имущества внесут изменения депутаты Владивостока
23 Январь 2020, 12:10
Вредная работа: чем опасен трудоголизм
23 Январь 2020, 12:00
Плот из льдины за 300 рублей – как спасаются отчаянные рыбаки
23 Январь 2020, 11:45
Сбербанк: россияне в панике за полдня сняли 250 миллиардов
23 Январь 2020, 11:30
Тонущие машины и палатки не останавливают приморских рыбаков – видео
23 Январь 2020, 11:15
Toyota оккупировала 44,4% авторынка Владивостока
Автомобили массового японского концерна не теряют
популярности в столице Приморья, сообщает DEITA.RU.
Если даже совсем недолго понаблюдать за дорогами Владивостока, станет очевидно, что автомобили производства Toyota давно и надежно провели экспансию местного авторынка. Соотношение машин этого бренда и любого другого достигает почти 1:1, и предпосылок к серьезному изменению ситуации пока не видно.
На популярном автопортале в разделе продажи во Владивостоке на текущий момент размещено более 24 тысяч автомобилей. И Toyota здесь представлена в количестве более 10,8 тысячи экземпляров, что составляет 44,4% от общей массы объявлений.
Первое место среди продающихся в дальневосточной столице Toyota занимает Land Cruiser Prado, всего 461 автомобиля. За ним следует Corolla Fielder, на 20 машин меньше. А вот Land Cruiser и Vitz практически делят третью строчку: 355 объявления и 353.
Наталия Лебедева