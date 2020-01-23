Toyota оккупировала 44,4% авторынка Владивостока

Автомобили массового японского концерна не теряют популярности в столице Приморья, сообщает DEITA.RU.



Если даже совсем недолго понаблюдать за дорогами Владивостока, станет очевидно, что автомобили производства Toyota давно и надежно провели экспансию местного авторынка. Соотношение машин этого бренда и любого другого достигает почти 1:1, и предпосылок к серьезному изменению ситуации пока не видно.

На популярном автопортале в разделе продажи во Владивостоке на текущий момент размещено более 24 тысяч автомобилей. И Toyota здесь представлена в количестве более 10,8 тысячи экземпляров, что составляет 44,4% от общей массы объявлений.

Первое место среди продающихся в дальневосточной столице Toyota занимает Land Cruiser Prado, всего 461 автомобиля. За ним следует Corolla Fielder, на 20 машин меньше. А вот Land Cruiser и Vitz практически делят третью строчку: 355 объявления и 353.

Наталия Лебедева