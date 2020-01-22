Toyota отзывает миллионы бракованных автомобилей

Речь идет о четырех популярных моделях, причина – в электронном сбое, связанном с работой подушек безопасности, сообщает DEITA.RU

Японская корпорация отзывает 3,4 миллиона машин по всему миру. Это модели Toyota Corolla 2011-2019 гг. выпуска, Toyota Matrix 2011-2013 гг., Toyota Avalon и Avalon Hybrid, выпущенные в 2012-2018 годах, пишет РГ.

Как объяснили в компании, в случае ДТП у бракованных машин могут случаться сбои в электронных блоках управления. Недоработку обещают устранить. Сообщается, что большая часть моделей продана в США, но в списке покупателей и другие страны.

Из России, например, Toyota отозвала больше тысячи автомобилей популярной модели Land Cruiser Prado в прошлом году из-за проблем с дизельными моторами.

Отметим, что японские автомобили особенно популярны на Дальнем Востоке России, где большую часть автопарка составляют именно эти иномарки, в основном бывшие в употреблении.

Светлана Алеутская